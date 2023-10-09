رئيس القابضة للتشييد يجتمع برؤساء الشركات التابعة لبحث موقف المشروعات

كتب عبد الحليم سالم

يجتمع الدكتور مهندس هانى عثمان سليمان ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين برؤساء الشركات التابعة للقابضة ؛لبحث عدد من الملفات من أبرزها الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة سواء مشروعات حياة كريمة او مشروعات مختلف جهات الاسناد .

من المتوقع أن يبحث الاجتماع الأول لرئيس القابضة مع رؤساء الشركات ، العديد من المشكلات العالقة للشركات ،ومنها مستحقات الشركات لدى جهات الاسناد وبعض المديونيات على بعض الشركات التي تعانى من صعوبة توفير الرواتب والأجور الشهرية للعاملين ، بجانب استعراض الخطط التنفيذية المقبلة للشركات لا سيما مع اقتراب بدء انعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات التابعة خلال الشهر الجارى والشهر المقبل ،والتي ستشهد تغييرات في مجالس إدارات تلك الشركات .

جدير بالذكر أن القابضة للتشييد والتعمير يتبعها نحو 5 شركات مقاولات ، و3 شركات إسكان بخلاف الشركات المشتركة، وشركتى كهرباء وتصميمات .