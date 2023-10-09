دعم كبير للأقصر.. تعرف على المشروعات القومية لهيئة الطرق والكبارى × 19 معلومة

كشف المهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات القومية، ومدير مديرية الطرق والنقل السابق، عن تفاصيل المشروعات القومية التى يتم العمل بها داخل مدن وقرى المحافظة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتقديم أفضل دعم لكافة أبناء المحافظة.

وشملت المشروعات القومية تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ما يلي..

1. تم إنهاء أعمال إنشاء ورفع كفاءة طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الأولى) بطول 36 كم وتبدأ من مدينة طيبة وحتى تقاطع قفط / القصير، بعرض 11.5 متر بواقع 2 حارة مرورية بتكلفة 288 مليون جنيه

2. تم إنهاء أعمال إنشاء ازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى (المرحلة الثانية) بالقطاع الثانى بطول 12 كم بداية من الحبيل حتى الكم 30 اتجاه كوبرى البغدادى بعرض 11.5 متر بتكلفة 73.5 مليون جنيه

3. تم نهو أعمال انشاء ازدواج طريق قنا / الاقصر الصحراوى الشرقي(المرحلة الثانية) (القطاع الثالث)فى المسافة من الحبيل حتى الكم 30 باتجاه كوبرى البغدادى بطول 6 كم بعرض 11.5 متر.. بتكلفة 37.5 مليون جنيه

4. تم نهو مشروع رفع كفاءة طريق قنا/الأقصر الصحراوى الشرقى (مرحلة الثانية) بنظام fdrرفع كفاءة الطريق الحالى الذى يبلغ عرضه 11.5 متر بطول 36 كيلو وبتكلفة 101.3 مليون جنيه

5. تم نهو أعمال رفع كفاءة طريق الأقصر / اسنا الزراعى الشرقى مرحلة ثانية بطول 36 كيلو بتكلفة 101.3 مليون جنيه

6. تم نهو معالجة الانهيارات بطريق اسنا / السباعية الزراعى الغربى بتكلفة 75 مليون جنيه.

7. تم نهو كفاءة طريق مطار الأقصر الدولى بطول 6 كم إضافة إلى أعمال التخطيط والبردورات.. بتكلفة 19.5 مليون جنيه.

8. تم نهو طريق الأقصر/ اسنا الزراعى الشرقى بطول 25 كم بتكلفة 75 مليون ج(مبادرة حياة كريمة )

9. تم نهو طريق أرمنت الرزيقات الزراعى الغربى بطول 6 كم.. بتكلفة 18.1 مليون جنيه.. (مبادرة حياة كريمة)

10. تم نهو أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى مسافات متفرقة، ووصلة أرمنت للطريق الصحراوى الغربى بتكلفة 84.8 مليون جنيه.

11. تم نهو مشروع استكمال الصيانة الروتينية بطريق قنا / الأقصر الزراعى الغربى بتكلفة 84.5 مليون

12. جار أعمال رفع كفاءة طريق الأقصر / اسنا الزراعى الشرقى مرحلة أولى بطول 16.5 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه

13. جار رفع كفاءة طريق اسنا / السباعية الزراعى الغربى بطول 23 كم ( 3 قطاعات ) بنسبة تنفيذ 31 % بتكلفة 60 مليون جنيه.. (مبادرة حياة كريمة)

14. جار رفع كفاءة الطريق الزراعى الشرقى من كمين العمارى حتى كمين الطود بنسبة تنفيذ 80 % بتكلفة 20 مليون جنيه.. (مبادرة حياة كريمة)

15. جار إنشاء وصلة من الصحراوى الغربى حتى قرية قرية الكيمان بنسبة تنفيذ 53 % بتكلفة 20 مليون جنيه.. (مبادرة حياة كريمة)

16. جار رفع كفاءة طريق اسنا /السباعية الزراعى الغربى بنسبة تنفيذ 75 % بتكلفة 15 مليون جنيه.. (مبادرة حياة كريمة)

17. جار رفع كفاءة طريق اسنا /السباعية الزراعى الغربى بنسبة تنفيذ 75 % بتكلفة 15 مليون جنيه.. (مبادرة حياة كريمة)

18. جار رفع كفاءة مدخل كوبرى البياضية من الطريق الشرقى حتى الشادر بطول 1.5 كم مزدوج بالإضافة إلى 5.5 كم مفرد بنسبة تنفيذ 80 % بتكلفة 34.1 مليون جنيه.

19. جار مشروع الصيانة العاجلة لطرق محافظة الأقصر بنسبة تنفيذ 8 % وبتكلفة مالية 82.7 مليون.