اليوم السابع
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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي..

"حياة كريمة" تشارك بجناح فى معرض تراثنا لعرض المنتجات الحرفية بقرى المبادرة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 08:12 م
"حياة كريمة" تشارك بجناح فى معرض تراثنا لعرض المنتجات الحرفية بقرى المبادرة مؤسسة "حياة كريمة"
كتب محمد السيد الشاذلى

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تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن مشاركتها في معرض تراثنا للحرف اليدوية، بجناح كامل يضم مجموعة من المشروعات التراثية والحرفية للعارضين في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المٌقام خلال الفترة من الثامن من أكتوبر حتى الرابع عشر من الشهر نفسه، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ومشاركة أكثر من 1000 عارض وعارضة.
 
وتتنوع المنتجات التي تشارك بها المؤسسة بجناحها في المعرض، حيث تضم ستة عارضين لعرض منتجاتهم المتنوعة من خزف تونس، والمصنعات الجلدية وأعمال جلود وأعمال بمخلفات النخيل، وتطعيم صدف، بالإضافة إلى منتجات من السجاد اليدوي والصوف والحرير الحديث والسجاد الحرير والسجاد الصوف وغيرها من المنتجات الحرفية والتراثية من العارضين. 
 
وقامت المؤسسة بتسليم العارضين بجناح حياة كريمة شهادات تقدير وجوائز مالية، من جانب الدكتورة مروة فخري المدير التنفيذي للمؤسسة والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
وتحرص مؤسسة حياة كريمة على المشاركة في معرض تراثنا كل عام سعيًا منها لإحياء الفنون التراثية وتشجيعًا للأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث، كما تستمر المؤسسة في تقديم كافة أنواع الدعم لمتدربيها بهدف التمكين الاقتصادي من أجل إحياء الفنون التراثية حفاظًا على الهوية المصرية، والمساهمة في تطوير منتجاتهم، فضلًا عن تسويقها داخل وخارج مصر.
 
الجدير بالذكر أن معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات للعام الخامس على التوالي يتيح الفرصة للحرفيين استعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخليًا، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم، كما يقدّم المعرض جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية، وذلك في أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض تراثنا.
 

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