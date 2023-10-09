حى شرق مدينة نصر يزيل إشغالات شارع الميثاق استجابة للأهالى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام ورفع الإشغالات، بمشاركة فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الاشغالات، استجابة لشكوى المواطنين بشارع الميثاق مدخل جاردينيا، كما تم تنفيذ حملة نظافة بالمنطقة.

وفي إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات ولاسيما المخالفات الإنشائية، قاد رئيس حي شرق مدينة نصر حملة لإزالة مخالفة تحويل من جراج لتجاري بشارع فهمي المحضر، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وتم رفع كشك بتقاطع شارع إسماعيل وهبة مع شارع الهدي المنطقة التاسعة بمدينة نصر، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة شبكة الانارة بشوارع الحي، تم مد مسافة كابل وتم تقفيلها بشارع عبد الحميد لطفى، وتم تركيب عدد ٦ كشاف ليد بالزهراء الالفينات، و تم عمل إصلاح اسلاك هوائيه وتركيب كشاف ليد بشارع عبد المتجلى، وتم تركيب كشاف ليد بشارع حلمى حسن على، كما تم عمل إصلاح فازات بكشك الانارة بالواحه وجاري متابعة الأعمال.