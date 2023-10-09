حملة مواطن بالسعودية: نعمل كخلية نحل حتى أيام التصويت لدعم الرئيس السيسى

كتب محمود راغب

قال فوزي بدوي المسؤول والمتحدث الإعلامي لحملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية أن هناك جلسات عمل مفتوحة على مدار 24 ساعة لأعضاء حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية.

وأضاف بدوى أننا نعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا نظرا لأننا نعمل في أكبر جالية مصرية في العالم، ونظرا لكم التحديات التي تواجهنا، ولكن إيماننا المطلق بالأهمية القصوى في ضرورة استمرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة التنفيذية في مصر يجعل كل شيء يهون في سبيل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف بدوي أن منسق الحملة بالمملكة العربية السعودية شريف النسيري دائم التواصل مع منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج السيد نصر مطر وذلك لإطلاعه على كافة المستجدات من ناحية وما تم تنفيذه من ناحية أخرى وخطة العمل المستقبلية من ناحية ثالثة مؤكدا أن الحملة في المملكة ستستمر تعمل كخلية نحل حتى يوم التصويت وضمان نجاح السيد الرئيس بنتيجة ساحقة.