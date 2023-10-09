حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تنشر فيديو لاستقبال عدد من الكيانات السياسية والحزبية

كتب محمد الجالى - هند مختار

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ، فيديو لاستقبال الحملة، أمس الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، ممثلي عدد من الكيانات السياسية والحزبية وهم: حزب حماة الوطن، حزب مستقبل وطن، حزب التجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وكان في استقبال ممثلي الكيانات والأحزاب السياسية، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي رحب بالجميع مع التأكيد على ضرورة التشاركية الحزبية بين الجميع في كافة المحافظات بما يساهم في تحقيق مصلحة الوطن.

وتناولت اللقاءات عددًا من نقاط الحديث الهامة فضلًا عن عرض المقترحات والرؤى من ممثلي الجهات والكيانات السياسية والحزبية والتي من بينها:

- التأكيد أن الحملة تفتح أبوابها لكل أبناء الوطن، وسيعتمد تشكيلها على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة.

- أن الحملة ستعمل بشكل غير نمطي وتقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري لاستعدادة اصطفاف ٣٠ يونيو.

- العمل الحزبي والسياسي من أدواره توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة وخاصة فئة الشباب، لتشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

- أن الحملة ستستمر في استقبال العديد من اللقاءات مع كافة قطاعات المجتمع المصري للاستماع لرؤاهم ومقترحاتهم كما ستقوم بجولات ميدانية بالمحافظات المختلفة.