حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تنشر أرقام وعناوين التواصل معها

محمد الجالى- هند مختار

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إنه حرصًا منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكن للمتابعين التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.

- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني| info@abdelfattahelsisi.org

- رقم التواصل مع وسائل الإعلام| 01113199231

- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820

- الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/



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