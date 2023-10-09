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حزب مصر أكتوبر ضيفا بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:30 م
حزب مصر أكتوبر ضيفا بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى - هند مختار

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استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، وفداً من حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.
 
بدأ اللقاء بترحيب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني بوفد حزب مصر أكتوبر، مشيداً بمواقف الحزب المؤيدة والداعمة للمرشح وكذلك التفاعل الجاد مع إنجازات الدولة المصرية والنشاط الفعّال للحزب. 
 
وخلال اللقاء كشفت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، عن أسباب ودوافع الحزب لدعم وتأييد المرشح الرئاسي ومواقفه تجاه الشعب وخاصًة فئة الشباب وذوي الهمم والمرأة، مع اعتبار هذا العصر هو العصر الذهبي للمرأة المصرية، وكذلك استعرض وفد الحزب عدداً من المقترحات والرؤى لدعم وتأييد المرشح الرئاسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة. 
 
وفي نهاية اللقاء أشاد وفد حزب مصر أكتوبر بإنجازات المرشح الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الإنسان المصري من خلال العديد من المشاريع الضخمة التي عملت على نهوض الدولة المصرية في جميع المجالات.
 
 
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (1)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (1)

حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (2)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (2)

حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (3)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (3)

حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (4)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (4)

حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (5)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (5)

حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (6)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (6)

حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (7)
حزب مصر أكتوبر ضيفاً بالمقر الرسمي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (7)
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