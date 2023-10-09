كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاتجار بالنقد الأجنبى فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخص، لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي، في بولاق الدكرور، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط أحد الأشخاص، في الاتجار بالنقد الأجنبي، لتحقيق مكاسب بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم في بولاق الدكرور، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.