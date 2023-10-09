جهاز تنمية المشروعات: تعزيز قدرات أصحاب المشروعات التراثية على التسويق والتصدير

كتب إسلام سعيد

تشهد الدورة الحالية من معرض تراثنا الذي ينظمه الجهاز للعام الخامس على التوالي في الفترة من 8 – 14 أكتوبر تشهد ولأول مرة تنظيم عدد من الندوات الهامة والمتصلة بتطوير قطاع الحرف التراثية في مصر، لتعزيز قدرة أصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على الاستفادة من أدوات التسويق العصرية وفتح افاق تصديرية جديدة لهم في الخارج فضلا عن تعزيز استفادتهم محليا من التعاقدات الحكومية.

ويحاضر في هذه الندوات عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الحرف اليدوية، يهدف تعريف المشاركين في المعرض أدوات التسويق الفعال والجاهزية للتصدير، أهمية الجودة في عملية التصدير، فضلاً عن المزايا والحوافز الواردة في قانون 152 ومنها آلية استفادة الحرف من المناقصات الحكومية – المحاسبة الضريبية.

وبحسب بيان جهاز تنمية المشروعات فإنه يوجد بالمعرض جناح مخصص لتقديم خدمات متنوعة مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة وذلك لتعريفهم بالشروط الضرورية لإقامة المشروعات وحزمة الخدمات التي يقدمها للجهاز وشركاؤه من الجهات الدولية والبنوك والجمعيات الأهلية لمساعدة أصحاب المشروعات على البدء والاستمرار والنمو.

ويقدم الجهاز كافة هذه الخدمات مجانا وتتضمن على سبيل المثال تصميم العلامة التجارية «الشعار» للمشروع وإنشاء وتصميم المواقع الإليكترونية وصفحات التسويق على منصات التواصل الاجتماعي وكيفية إدارة هذه الصفحات بفاعلية ونجاح، كما يتم تعريف أصحاب المشروعات بكيفية تسويق منتجات مشروعاتهم من خلال المنصات التجارية الكبرى من شركاء الجهاز مثل أمازون مصر وجوميا وأيادي، بالإضافة الي تقديم استشارات إدارية وفنية متخصصة لتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين وأذواقهم المعاصرة مؤكدا أن الجهاز يعمل باستمرار على تطوير هذه الخدمات لتتفق مع التغيرات السريعة التى تشهدها الأسواق حاليا في آليات البيع والشراء.