جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا بحوزته 117 كارت فيزا

كتب محمود عبد الغني

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من كروت الفيزا بأسماء مختلفة ولحسابات ببنوك متنوعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الشارقة استوقف محمد إبراهيم شاكر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة، والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية سوي أربع سبائك ذهبية بأوزان قليلة.



ضبط فيزا

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي الصعيدي مأمور الجمرك ومحمود شحاته رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود السبائك الذهبية المذكورة، قام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم (3) بمبني الركاب رقم (1) بتكليف إسراء محمد انيس مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 117 كارت فيزا السالف ذكرهم، منهم عدد قليل جدا باسم الراكب والباقي باسماء أشخاص.

قام رئيس الجمارك بسؤال الراكب عن سبب حوزته لكل هذه الكروت فافاد بانه استخدمها في حدودها القصوي لسداد ثمن بضائع يقوم باحضارها او بشحنها لمصر.

أمر عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.