جامعة سوهاج تطرح 42 طن تقاوى قمح وبصل عالية الجودة لبيعها بمنافذ كلية الزراعة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، عن طرح 42 طن تقاوى قمح معتمدة صنف (سدس 112 وجميزة 11) وقمح الخبر، وذلك لعرضها للبيع بمنفذ منتجات كلية الزراعة بمقر الجامعة القديم، مضيفًا أن هذه الأصناف عالية الإنتاجية ومتميزة ومختارة بعناية، كما أنها تتميز بتحمل درجات الحرارة المرتفعة فى محافظات الصعيد، والتغلب على آثار التغيرات المناخية.



وأوضح النعمانى أنه تنفيدًا لسياسة الدولة بالارتقاء بالبحث العلمى وربطه بحل مشاكل المجتمع وخاصة بالقطاع الزراعى، تحرص إدارة الجامعة من خلال كلية الزراعة على بذل المزيد من الجهد من اجل زيادة إنتاجية الفدان وتوفير السلع الغذائية الضرورية، مضيفًا أن طرح أصناف من القمح ذو الجودة العالية بالأسواق يبرهن على الدور المجتمعى والخدمى الهام الذى تقوم به الكلية لصالح المجتمع السوهاجى، كما أنه يساهم فى تقليل الاستيراد والمحافظة على العملة الأجنبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتمشيًا مع سياسة الدولة 2030.



وأوضح الدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، أن الكلية قامت أيضًا بطرح صنف جيزة 6 محسن وهو أحد أصناف البصل المستنبطة فى مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن هذا الصنف ذو مواصفات تصديرية عالية من حيث صلابة القشرة الخارجية وعددها الكبير، مما يؤدى إلى تحسين المظهر الخارجى للأبصال ورفع قدرتها التخزينية الممتدة إلى أكثر من 9 أشهر.



وقال الدكتور سيد جبريل المشرف العلمى على مزرعة إنتاج الخضر وإنتاج التقاوى، أن هناك إقبال كبير من الأسواق على شراء صنف جيزة 6 محسن من البصل المستنبط، حيث نجحت الوحدة فى إنتاج هذا الصنف من التقاوى، مما يشجع على إنتاج المزيد من تقاوى الخضر والمحاصيل مستقبلًا فى مزارع الجامعة الشاسعة.



التأكد من سلامة المعروض



التقاوى المطروحة للبيع



رئيس الجامعة ونوابه بالمنفذ



رئيس الجامعة يفحص التقاوى

رئيس اللجامعة يتفقد المنفذ

كلية الزراعة تطرح التقاوى