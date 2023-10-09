توقعات بتخلى روبرت كينيدى عن الترشح كديمقراطى وإطلاق حملة مستقلة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إنه من المتوقع أن يتخلى الناشط المناهض للقاحات روبرت كينيدى، عن مساعى للترشح كديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ويترشح كمستقل أو عن حزب ثالث، مما يزيد من تعقيد سباق 2024 الذى يتجه حتى الآن نحو إعادة للمنافسة بين جو بايدن ودونالد ترامب.

وكانت حملة كينيدى قد أثارت الأمر بشأن هذا الإعلان قبل أن يلقى خطابا المقرر فى فيلادليفيا. وفى فيديو مؤخرا، قال كينيدى إن هناك فسادا فى القيادة بكلا الحزبين الرئيسيين، وقال إنه يريد إعادة كتابة الافتراضات وتغيير عادات السياسات الامريكية. وجاء الفيديو بعد تقارير عن أن كينيدى يخطط لإطلاق حملة رئاسية مستقلة.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس إن كينيدى البالغ من العمر 69 عاما وسليل واحدة من أشهر العائلات الديمقراطية فى الولايات المتحدة، كان يطلق حملة للترشح كديمقراطى، لكنه حقق نسب تفضيل بين الجمهوريين. ولم يتضح ما إذا كان دعم الجمهوريين سيترجم فى الانتخابات العامة عندما يترشح كينيدى ضد ترامب، الأوفر حظا لنيل الترشيح الجمهورى. وكان حلفاء لكلا من بايدن وترامب قد شككوا أحيانا فيما إذا كان كينيدى مفسدا للأصوات ضد مرشحهم.

وكينيدى هو ابن سيناتور نيويورك السابق والمدعى العام الأمريكى والمرشح الرئاسى الذى تم اغتياله روبرت كينيدى عام 1968، كما انه ابن شقيق الرئيس الراحل جون كينيدى.

وكان كينيدى قد أعلن منافسة بايدن على الترشيح الديمقراطى فى إبريل الماضى. ولو استمر روبرت كينيدى جونيور فى سباقه الرئاسة 2024، فإن سيكون الأحدث بين عدد كبير من أعضاء عائلته يدخلون السياسة. فقد عملت شقيقته كاثالين نائبة لحاكم ميريلاند بين عامى 1995 و2003. وكان شقيقه جوزيف عضو كونجرس من 1989 حتى 1999. كما كان شقيقه كريس مرشحا لمنصب حاكم إيلينوى فى عام 2018 لكنه لم يحقق نجاحا.