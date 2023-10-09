تفاصيل خطة "البترول" لحفر 110 آبار غاز باستثمارات 4.8 مليار دولار حتى 2030

كتبت – مروة الغول

يكثف قطاع البترول أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، حيث يستهدف قطاع البترول في خطة البحث والاستكشاف حتى عام 2030 حفر 110 بئر غاز استكشافى بحجم استثمارات تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

وتتضمن خطة البحث والاستكشاف خلال 2023 – 2024- 2025 حفر 35 بئر بحجم استثمارات 1.6 مليار دولار واحتياطيات غاز مقدرة تبلغ حوالى 35.4 تريليون قدم مكعب، حيث تم حفر 10 أبار استكشافية خلال العام 2022- 2023باستثمارات 300مليون دولار أضافت 2.6 تريليون قدم مكعب غاز .

كما تتضمن خطة البحث والاستكشاف خلال الفترة من 2026 – 2030 حفر 65 بئر باستثمارات 2.9 مليار دولار .

ونجح قطاع البترول خلال التسع سنوات الماضية فى تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تم زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج - EUG."

وكذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحسين جودة صور المسح السيزمي وكذلك لزيادة الإنتاج بالمناطق والحقول المتقادمة.

كان لتوقيع اتفاقيات ترسیم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر وزيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر.

وتم الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 تم توقيع 120 اتفاقية بترولية صادرة بقوانين بحد أدنى للاستثمار بلغ 22.3 مليار دولار وحد أدنى لحفر الآبار 452 بئرا ومنح توقيع بلغت 1.3مليار دولار.

ومن أهم النتائج النجاح فى جذب شركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل "شيفرون، إكسون موبيل، توتال، وود سايد، قطر إنرجى".