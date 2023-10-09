تفاصيل خطة "البترول" لحفر 110 آبار غاز باستثمارات 4.8 مليار دولار حتى 2030

يكثف قطاع البترول أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، حيث يستهدف قطاع البترول في خطة البحث والاستكشاف حتى عام 2030 حفر 110 بئر غاز استكشافى بحجم استثمارات تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.
وتتضمن خطة البحث والاستكشاف خلال 2023 – 2024- 2025 حفر 35 بئر بحجم استثمارات 1.6 مليار دولار واحتياطيات غاز مقدرة تبلغ حوالى 35.4 تريليون قدم مكعب، حيث تم حفر 10 أبار استكشافية خلال العام 2022- 2023باستثمارات 300مليون دولار أضافت 2.6 تريليون قدم مكعب غاز .
كما تتضمن خطة البحث والاستكشاف خلال الفترة من 2026 – 2030 حفر 65 بئر باستثمارات 2.9 مليار دولار .
ونجح قطاع البترول خلال التسع سنوات الماضية فى تحقيق نتائج غير مسبوقة حيث تم زيادة مناطق البحث والاستكشاف من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة فى مختلف الأحواض الجيولوجية، مع استخدام وسائل التسويق الحديثة من خلال منصة رقمية جديدة "بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج - EUG."
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