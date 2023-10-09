تعليم القاهرة: جار مراجعة وفحص بيانات المعلمين الجدد

كتب محمود طه حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن مراجعة وفحص ومراجعة البيانات الخاصة بأسماء المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم والمقبولين بالمرحلة الأولى، ثم رفعها على الموقع الرسمي للتنسيق العام ولن يتم إعلان اي أسماء وستكون معرفة النتيجة وباقي الإجراءات عن طريق الموقع الرسمي للتنسيق وسوف نقوم بإعلان آلية العمل، حيث وجهت المديرية المعلمين بالاستعلام عن نتيجته فقط.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة ٣٠ ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.