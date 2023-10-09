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تعرف على إجراءات الوقاية من حوادث المقطورات بالطرق الرابطة بين المحافظات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:24 م
تعرف على إجراءات الوقاية من حوادث المقطورات بالطرق الرابطة بين المحافظات مقطورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شددت الإدارة العامة للمرور، على توخى الحذر لسائقى سيارات النقل الثقيل، والانتباه إلى فحص إطارات المركبات منعا لوقوع حوادث الطرق ومنها.

 

1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم.

 

2الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى.

 

3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خالى من الصدأ والمواد البترولية.

 

4-عدم استخدام إطار متهالك أو حتى اختفاء عمق النقشة بالمكان.

 

5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار.

 

6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة.

 

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