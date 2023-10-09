تداول 9 آلاف طن و453 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 453 شاحنة و386 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 123 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 330 شاحنة و30 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع، و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا .

كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 678 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكبا بموانيها .





