اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 10:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 9 آلاف طن و453 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:58 ص
تداول 9 آلاف طن و453 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 453 شاحنة و386 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 123 شاحنة و 356 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 330 شاحنة و30 سيارة .
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1910 طن بضائع، و175 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي آيلة، بريدج وسينا .
 
كما استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة KALINA وعلي متنها 335 سيارة بوزن 678 طنا قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكبا بموانيها .
 
 


 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

موانئ البحر الأحمر

سفاجا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة