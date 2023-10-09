تحويلات مرورية لغلق كوبري الفطيم.. تعرف على المواعيد

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مروية لمدة 10 أيام وذلك بعد غلق كوبري الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائرى.

ويتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبرى الفطيم وعدم استكمال إتجاه الطريق الدائرى لمدة (10) أيام ليلاً ونهاراً.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولى أمام المجمع الأمنى.. مما يستلزم (الغلق الكلى) لمسطح كوبرى الفطيم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.