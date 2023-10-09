تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مقتولة في حدائق أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بحدائق أكتوبر، مصابة بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة بحدائق أكتوبر.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة سيدة فارقت الحياة نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وإصابتها بعدة طعنات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.