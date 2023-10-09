تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة شرطية لسرقة أموال مواطن بالخليفة 4 أيام

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين فني تكييف - مقيم بمحافظة المنيا، وعاطل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، حيث أقر الأول بانتحال الثاني بالاشتراك مع آخرين، صفة رجال شرطة والاستيلاء منه على مبلغ مالي، عملات أجنبية، حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالي المشار إليه بالجنيه المصري.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم الثاني بالاشتراك مع 3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكن أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.