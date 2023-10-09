تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بعاهة بسبب "كلب" في الأميرية لـ16 أكتوبر

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات الأميرية، نظر جلسة محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه بسبب دفاع الأخير عن شقيقته ضد المتهم بعدما قام بمضايقتها ومعاكستها في الشارع، إلى جلسة 16 أكتوبر القادم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ووقوع شاب مصاب وفى حالة خطرة جراء عقر كلب له في المشاجرة، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص وعمل التحريات اللازمة، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم صاحب الكلب، على خلفية دفاع الأخير عن شقيقته بعدما قام المتهم بمضايقة شقيقة الضحية ما دفعه للدفاع عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.