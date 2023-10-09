بشرى سارة لأهالي شرق بورسعيد.. إنشاء محطة سكة حديد بمدينة "سلام مصر".. صور

بورسعيد - محمد عزام

إجراءات عديدة وخطوات سريعة تتخذها الأجهزة التنفيذية في الدولة المصرية لتعمير سيناء من كافة الاتجاهات، ومن بين ذلك منطقة شرق بورسعيد التي تقع بها مدينة "سلام مصر" المجاورة لمحافظة شمال سيناء.

وفي خطوة جديدة، وافقت وزارة النقل على إنشاء محطة سكة حديد في منطقة شرق بورسعيد ليكون الخبر بشري سارة لكل أهالي شرق قناة السويس، ويستكمل أسطول الخدمات التي توفرها الدولة في أرض الفيروز.

ووافق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الخاص بإقامة محطة سكة حديد بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتعمير المدينة الجديدة، وتزويدها بكافة الخدمات التي تساهم في التيسير على المواطنين.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن مشروع إنشاء محطة سكة حديد بمدينة سلام مصر ضمن خطة موسعة لإعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، وتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

بعد تلك الموافقة الهامة كان لابد لنا من إلقاء الضوء علي مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد والتعريف بها ، والتي تعتبر إحدى خطوات التنمية الهامة التي بها إزدادت مساحة المحافظة، بل وزحف التطوير العمراني ليعمر أرض سيناء الحبيبة من خلال بنائها والتي تبعد أمتار قليلة عن أرض الفيروز، فقد تم بناء الآلاف من الوحدات السكنية المخصصة للشباب ضمن مشروع الكراسة الزرقاء 9000، شاملاً كافة المرافق والخدمات على أعلى مستوى.

المساحة والتكلفة:

أقيمت مدينة سلام مصر أو بورسعيد الجديدة، علي مساحة ما يقرب من 22 ألف و153.95 فدان، و تبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للبنية التحتية بها 12.7 مليار جنيه بخلاف تكلفة المباني والخدمات، ومن المخطط أن تستوعب 778 ألف و883 نسمة، لتضاف إلى حجم الإنجازات التي تشهدها المنطقة في المجالات الاقتصادية والصناعية واللوجستية، كقاطرة للتنمية في مصر.

مشروعات مدينة سلام مصر:

و تضم مدينة "سلام مصر" مشروع للاسكان 418 عمارة بعدد 8360 وحدة سكنية ، كما تضم عدد من المشروعات القومية والتنموية ، و4 مناطق خدمية ومدرسة ومركز طبى ومركز شرطى ووحدة إطفاء ومول تجاري، وتشهد حاليا العمل فى إنشاء 217 عمارة، وتم الانتهاء من تنفيذ 63 عمارة بإجمالى 1260 وحدة مكتملة المرافق بنسبة 100%، وتشمل جامعة أهلية وإقليمية وتكنولوجية ، ومركز أبحاث دولي، ومركز مؤتمرات، ومعارض دولية ، ومدينة أولمبية، وتضم العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تم إنشاؤها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتدعم خطة التنمية بمحافظات قناة السويس وسيناء.

كما تشمل منطقة "سلام مصر"، إحدى كبرى محطات الكهرباء والتى تعمل بطاقة استيعابية 120 ميجا، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مربع، لتغذية المدينة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، بالإضافة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد.

المرافق والخدمات :

ومن المخطط أن تضم مدينة "سلام مصر" محطة تحلية مياه، واستاد يسع 40 ألف متفرج ومنشآت رياضية واجتماعية وثقافية متكاملة بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه، وفنادق ومنتجعات سياحية، وحلبة سباق سيارات، نادي جولف، مارينا يخوت عالمية، مدينة الموضة والترفيه، مركز لرجال المال والأعمال، مدينة طبية، جامعة اقليمية، مركز أبحاث دولي، مركز مؤتمرات ومعارض دولية، مدينة أوليمبية، خدمات مرافق عامة، منشآت ترفيهية، شواطئ مفتوحة، حديقة مركزية، مناطق أثار تل الفرما، وبحيرات، وشبكة طرق.

محطة بحر البقر

وتم تنفيذ مشروع ضخم للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ومنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية ، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.4 مليون متر مكعب في اليوم للوحدة الواحدة، وتم إقامتها على مساحة 155 فدان.

ولم تكن محطة السكة الحديد الجديدة، هي الوسيلة الوحيدة للربط بين شرق وغرب بورسعيد، حيث تم إنشاء أنفاق قناة السويس لتسهيل الانتقال، والتى تعد من أكبر المشروعات القومية التي تم انشاؤها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أنفاق بورسعيد

تربط أنفاق بورسعيد، غرب القناة بشرقها وتعتبر هي وسيلة التنقل الأسهل للوصول إلى مدينة سلام مصر، بالإضافة إلى المعديات والكباري التي تمر على مجرى قناة السويس الملاحي.

وتحقق الأنفاق اختصارًا غير مسبوق لزمن عبور القناة يتراوح بين "10: 20" دقيقة بدلاً من الانتظار على المعديات، كما تساهم "أنفاق بورسعيد"، فى تسهيل تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة أكثر سهولة، وتبلغ أطوال الأنفاق الجديدة 4 كيلومترات، وقام بتنفيذها 6000 عامل ومهندس مصرى من كبرى شركات المقاولات المحلية.

تمر أنفاق بورسعيد، أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 64 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة فى أقل وقت ممكن.

تم ربط نفقى بورسعيد والبالغ طولهما 4 كيلومترات لكل نفق، بمجموعة من الممرات العرضية التى تستخدم لحالات الطوارئ، ويبلغ القطر الداخلى لكل نفق 11.4 مترًا، بارتفاع 5.5 متر من سطح الأرض.

يتضمن كل نفق فى أنفاق بورسعيد 4 ممرات لحالات الطوارئ كما يحتوى على 25 ألف قطعة خرسانية، والتى تعد المكون للدوائر داخل جسم النفق، وصممت تلك القطع فى مصنع الحلقات الخرسانية داخل موقع المشروع، ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة، بمعدل عبور 40 ألف سيارة فى اليوم للنفق الواحد.



الطريق القديم السكه الحديد



المحافظ والوزير



النفق الشمالي



الوزير والمحافظ



جانب من أنفاق بورسعيد



جانب من مدينة سلام مصر



طريق السكة الحديد القديم



محافظ بورسعيد ووزير النقل



ميناء شرق بورسعيد



وحدات سكنية شرق بورسعيد