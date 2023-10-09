بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر لإسرائيل.. والمجر تلغى رحلاتها من وإلى تل أبيب

من جهته قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده أجلت 215 مواطنًا مجريا من إسرائيل.

وأضاف سيارتوـ في بيان، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية - أن "المجر قامت بإجلاء مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين هبطتا بسلام في العاصمة بودابست".

وأشار إلى أن "بلاده اتخذت هذا الإجراء في ظل التصعيد المستمر في إسرائيل".