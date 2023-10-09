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بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر لإسرائيل.. والمجر تلغى رحلاتها من وإلى تل أبيب

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 11:59 ص
بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر لإسرائيل.. والمجر تلغى رحلاتها من وإلى تل أبيب قصف غزة
رام الله (أ ش أ)

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نصحت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، جميع مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما لم يكن ذلك للضرورة، وذلك على خلفية تصاعد الأحداث هناك.

جاء ذلك في منشور على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت. 

ومن جهتها، أعلنت شركة "ويز إير" المجرية إلغاء كل رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.. وقالت، في بيان، "نواصل متابعة الوضع عن كثب.. ونحن على اتصال مع السلطات المعنية". 

من جهته قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، إن بلاده أجلت 215 مواطنًا مجريا من إسرائيل.

وأضاف سيارتوـ في بيان، أوردته قناة (الحرة) الإخبارية - أن "المجر قامت بإجلاء مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين هبطتا بسلام في العاصمة بودابست".

وأشار إلى أن "بلاده اتخذت هذا الإجراء في ظل التصعيد المستمر في إسرائيل".

 


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