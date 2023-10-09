انتعاش حركة السياحة بمنطقة عمود السوارى الأثرية في الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد خالد أبو الحمد، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، على انتظام حركة السياحة بالإسكندرية اليوم الاثنين، وشهدت منطقة عامود السوارى، حركة انتعاشة وإقبال للوفود السياحية.

وتعد منطقة عمود السوارى، من أهم المناطق الأثرية السياحية التى تقع غرب الإسكندرية، والتى تلقى إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب، كأحد المعالم الأثرية المميزة لمدينة الإسكندرية.

وينشر "اليوم السابع"، 8 معلومات عن منطقة عامود السوارى بالإسكندرية، وهى:

1- أقيم عمود السوارى كنصب تذكارى هائل فوق تل باب سدرة فى بهو معبد السيرابيوم غرب الإسكندرية .

2- معبد "السيرابيوم" سمى فى عهد العرب بقصر الإسكندرية وهدم تماما فى القرن الثانى عشر ولم يتبق منه سوى صخور أساساته .

3- عمود السوارى كان يتوسط رواقا بمعبد "السيرابيوم" يضم 400 عامود قذف ببعضها فى البحر أحد الأمناء النوبيون للسلطان صلاح الدين عام 1167م ليزيد من تحصينات المدينة .

4- سمى بعمود السوارى فى العصر العربى وجاءت نتيجة لارتفاع هذا العامود الشاهق بين الأربعمائة عمود التى تشبه السوارى.

5- عمود السوارى مصنوع من حجر الجرانيت الأحمر وبدن العمود عبارة عن قطعة واحدة طولها 26 متر ، ويبلغ الارتفاع الكلى للعامود بما فيه القاعدة والتاج 26.85 مترا.

6- قديما سمى بإسم عامود دقلديانوس لأن هذا العمود قد أقامه السكندريون للإمبراطور الرومانى "دقلديانوس" تعبيراً عن شكر السكندريين له.

7- يعتبر عمود السوارى أعلى نصب تذكارى فى العالم، ويوجد بغرب هذا العمود قاعدتان يمكن الوصول لهما بسلم تحت الأرض .

8- يوجد شمال العمود تمثالان لأبى الهول من الجرانيت الوردى ويرجع تاريخهم إلى عصر بطليموس السادس.