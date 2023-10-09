اليابان تلغى تحذيرا من حدوث موجات تسونامى

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم أنه تم قياس موجات تسونامى يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترا في هاتشيجو وبعض الجزر الأخرى في إيزو بالإضافة إلى جزيرة في سلسلة أوجاساوارا في المحيط الهادئ جنوب العاصمة اليابانية، كما تم تسجيل أمواج بارتفاع 30 سم في تاتياما بمحافظة تشيبا، و40 سم في كل من توساشيميزو بمحافظة كوتشي وجزيرة ناكانو بمحافظة كاجوشيما، بعد إصدار تحذيرات بشأن المناطق.

ورفعت الوكالة جميع التحذيرات من حدوث تسونامي كما أصدرت خمس مدن ساحلية في كوتشي و12 بلدية في تشيبا توجيهاتها التي تطلب من السكان الإخلاء.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 5:25 صباحا (بالتوقيت المحلي) كان في المياه القريبة من جزيرة توريشيما النائية، في الطرف الجنوبي من سلسلة إيزو، مشيرة إلى أنها تواصل مراقبة النشاط الزلزالي في المياه القريبة من جزيرة توريشيما، حيث تتوقع حدوث المزيد، وشوهدت أمواج تسونامي في نيتشينان بمحافظة ميازاكي في جنوب غرب البلاد، وبلغ ارتفاعها 20 سم.

وقالت السلطات المحلية إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار في الجزر ولا في تشيبا وكوتشي وكاجوشيما وميازاكي فيما انقلبت عدة قوارب صغيرة في جزر هاتشيجو وكوزو، وهي جزء من سلسلة إيزو، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.