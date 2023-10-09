المنظمة المصرية الألمانية: تأييد كبير للرئيس السيسى في فرانكفورت

كتب محمود راغب

كشف ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية ، حجم الدعم والتأييد الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسى بين أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على وجه الخصوص في مدنية فرانكفورت، لا سيما المصريين المقيمين بصورة شرعية ومستقرين هناك.

وأضاف ماجد سعد في بيان له أنه مع بداية فتح التوكيلات توجه أعضاء المنظمة المصرية الألمانية هم وأسرهم من المصريين المقيمين بمدينة فرانكفورت وضواحيها للسفارة والقنصلية المصرية لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، علاوة على تشجيعهم الجميع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل إبراز صورة مصر الحضارية أمام العالم ورد الجميل لقائد انقذ مصر من الجماعات الإرهابية وأعادها الى مسارها الصحيح محليا ودوليا.

وأوضح أن الرئيس السيسى يحظى بتقدير كبير في مختلف الأوساط الألمانية ولا سيما بعد استعادة مصر لدورها مجددا وإبراز أهميتها ودورها في المنطقة سواء في الشرق الأوسط او في افريقيا كلها ، بجانب ما تشهده مصر ممن نهضة اقتصادية وتطوير في البنية الأساسية والطاقة غير مسبوق ، وذلك تزامنا مع تزايد حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا حيث يصل حجم التبادل التجارى لنحو 7 مليارات دولار سنويا.