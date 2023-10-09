المفوضية الأوروبية تعلق مساعدات بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين

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ذكرت المفوضية الأوروبية أنها علقت مساعدات بقيمة 691 مليون يورو لفلسطين، بعد أن وضعت كامل ملفها الخاص بالمساعدات التنموية للفلسطينيين -(ما يعادل 728.66 مليون دولار)- قيد المراجعة.

وقال المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فاريلي - في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن حجم العملية التي شنتها حركات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل وشعبها تعد نقطة تحول، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعامل كالمعتاد.