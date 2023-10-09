المتهم بإلقاء قطة من النافذة في قليوب: كنت بهزر لزيادة مشاهدات فيس بوك

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف الطالب المتهم بإلقاء قطة من النافذة عقب القبض عليه في منطقة قليوب، أمام رجال المباحث بصحة الاتهام المنسوب إليه، وكشف خلال اعترافاته، أنه قرر تنفيذ الواقعة، بإلقاء القطة من النافذة وتصويرها بهاتفه المحمول، لنشره على حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك، لزيادة عدد المشاهدات والمزاح.

وذكر المتهم أنه ألقى القطة من نافذة مسكنه، وتحفظ رجال المباحث على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وعثر به على دلائل تصويره مقطع الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات نقلاً عن حساب بموقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء "قطة" من نافذة منزل بهدف قتلها مما أثار استياء المتابعين.

بالفحص تم تحديد مُستخدم الحساب والقائم بنشر الفيديو المٌشار إليه وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود أثار ودلائل على قيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.