المتحدث باسم جيش الاحتلال: الوضع قاتم و7 أكتوبر أسوأ يوم فى تاريخ إسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس تحديثا عن استجابة إسرائيل للهجوم الفلسطيني غير المسبوق الذى تعرضت له يوم السبت الماضى.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، قال كونريكوس إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقدر أن ما يزيد عن ألف من مقاتلين فلسطينيين دخلوا (الأرض الإسرائيلية) فى الهجوم يوم السبت، وقتل 700 إسرائيلى ما بين مدنيين وعسكريين، وأصيب أكثر من 2100 آخرين. ومع وجود عدد كبير من الإصابات الخطيرة، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات.

وأكد كونريكوس إن السابع من أكتوبر هو أسوا يوم فى تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن قُتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين بشىء واحد فى يوم واحد. ووصف ما حدث بانه يمكن أن يكون أشبه بلحظة 11 سبتمبر وبيرل هاربر للولايات المتحدة.

كما أشار كونريكوس إلى أن عددا كبيرا من المدنيين الإسرائيليين والعسكريين قد تم أسرهم ونقلهم إلى غزة، ولم يحدد رقما، لكنها قال إن الكثير والكثير من الإسرائيليين تم نقلهم قسرا من إسرائيل.