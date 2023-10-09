اللواء سمير فرج: مصر تتعرض لحروب الجيلين الرابع والخامس لإسقاط الدولة

محمد صبحى

استعرض اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجيى ، المراحل التاريخية لبناء خط بارليف على خط المواجهة مع العدو بقناة السويس بطول 180 كيلومترا، وقد كان يتكون من 35 نقطة حصينة، وكل هذه النقاط بها خرانات نابالم، قائلا: "المصريون لديهم الأرض عرض، وكان خط بارليف مرعبا للجميع وكيفية العبور منه كانت الشغل الشاغل، حتى جاءت فكرة الضابط مهندس باقى زكى، لفتح الثغرات في الساتر الترابي لعبور القوات والمعدات.

وأضاف اللواء سمير فرج خلال كلمه له بندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان "خمسون عامًا من صيحة أكتوبر لصحوة العمل"، أن الإسرائليين استمروا فى بناء خط بارليف سنوات عديدة، حتى وصل للمستوى المذكور.

وحول معركة المنصورة الجوية في حرب أكتوبر كشف اللواء سمير فرج أن المعركة شارك فيها 200 طيارة من إسرائيل ومصر، واستمرت 53 دقيقة وتم خلالها إسقاط 17 طائرة من اسرائيل، و5 طائرات فقط من مصر منهم 3 طائرات بسبب نفاد الوقود.

وأضاف: "ننعم بالسلام الآن ، ومن ضحوا بالشهادة لهم الفضل علينا بسبب الأمن والأمان".

وأجاب اللواء سمير فرج على تساؤلات عدد من طلاب الكلية ومن بينها الأحداث الجارية فى فلسطين، قائلا :"ما فعلته حماس إعجاز لم يكن أحد منا يتوقعه، موضحا أنه قريبًا سيتم إقالة حكومة نتينياهو.

وتابع أن ما حدث الأيام الماضية أكبر خسائر فى الصراع مع المقاومة واكبر عدد أسرى.

واختتم حديثه بنصيحة الطلاب: " نتعرض اليوم لحروب الجيل الرابع والخامس فى مصر واستهداف الشباب لإسقاط الدولة المصرية، من خلال الشائعات والسوشيال ميديا، داعيًا الطلاب بعدم النظر للشائعات التى تستهدف الولة ومساندة مصر ضد الحملة الشرسة حتى استكمال النهوض بالدولة.

وفى ختام الندوة أهدت الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية اللواء سمير فرج، درع الكلية، تقديرًا لجهوده .