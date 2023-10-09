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اللواء سمير فرج: تكليف لحضور ندوات الجامعات والحديث عن نصر أكتوبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:22 م
اللواء سمير فرج: تكليف لحضور ندوات الجامعات والحديث عن نصر أكتوبر ندوة كلية الإعلام عن حرب أكتوبر
كتب محمد صبحى

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قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجيى، إن الرئيس السيسى وجهنى للحضور فى كل جامعات مصر لشرح حرب أكتوبر، وسعيد اليوم لرواية ما حدث خاصة وأن الشباب من يقود الدول فى المستقبل وهم الأمل والدولة، موضحًا أن حرب أكتوبر غيرت مفاهيم فى الفكر العسكرى بالعالم، وفى المراجع يطلق عليها حرب عيد الغفران.
 
واستعرض اللواء سمير فرج، خلال كلمة له باحتفالية كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بنصر أكتوبر والمنعقدة تحت عنوان" نصر أكتوبر خمسون عاما من صيحة العبور لصحوة العمل" هزيمة يونيو 1967، موضحًا خروج 200 طائرة اسرائيلى ضربت مصر وحققوا نجاح وضربوا 80% من الطيران المصرى، واليوم تعلمنا وجود وحدة وممر لكل مطار وبعد الضربة الجوية تم الهجوم علينا من 3 محاور رئيسية للحدود منها  غزة ، وبعد الهزيمة ولا يوجد دبابة ولا مدفع  والحرب انتهت بحصول اسرائيل على سيناء بالكامل والضفة الغربية والجولان وتم ضمها من عامين لاسرائيل.
 
وتابع ، نفتخر ببلدنا ان مصر الوحيدة التى استعادت ارضها بعد عام 1967 ، مستعرضا أن يوم 9 يونيو تم رفع العلم  الاسرائيلى على الضفة الغربية على قناة السويس وأعلن عبد الناصر التنحى ، وبعد خطبة 15 دقيقة خرج الملايين فى الشارع ورفضت تنحى عبد الناصر والهزيمة وشعرنا بوقوف الشعب معنا، وبعد شهر من الهزيمة تحركنا إلى بور فؤاد وحدثت معركة فى رأس العش وتم تدمير جنود اسرائيل وتم إعادة تنظيم الدفاع وإعادة تسليح الجيش المصرى. 
 
واستعرض اللواء سمير فرح ، حرب استنزاف إلى أن  إغراق المدمرة إيلات ولازالت بقايا المدمرة فى بورسعيد.
 
 
 
 
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

اخبار مصر

نصر اكتوبر

سمير فرج



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