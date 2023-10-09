الكهرباء: لدينا مساحات تصلح لإنشاء محطات رياح بقدرات 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى

كتبت رحمة رمضان ومروة الغول

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المستهدف أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2025 إلى 18%، فى إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لخفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، أن مصر لديها مساحات تصل إلى 173 ألف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 ألف ميجاوات وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح شاكر أن مصر بها مساحات شاسعة تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 650 ألف ميجاوات، موضحا أن هذه الدراسة تعبر عن الناحية النظرية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع فى مصر.

قال شاكر مصر تحرص على تنفيذ خطتها للتحول إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.

وتابع شاكر أنه جارى التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة ، وهو السعر الاقل على مستوى العالم ، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و 75% من العملة الأجنبية.