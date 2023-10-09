الكهرباء تخطط لإنشاء محطات طاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 128 ألف ميجا وات

كتبت رحمة رمضان و مروة الغول

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن الحمل الأقصى على الشبكة الكهربائية يبلغ 35 ألف ميجا وات فقط، لافتا إلى أن الدولة تخطط لإنشاء محطات طاقة متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 128 الف ميجا وات.

وأضاف شاكر خلال موتمر "الطاقة الخضراء استثمار المستقبل"، أن القيادة السياسية حرصت على التوجيه بالتوسع فى استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر من كبرى الدول المنتجة ، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية تمهيدا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الاخضر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى و هو ما يساهم فى توحيد الاستثمار في هذا المجال.

وقال شاكر إن مصر توكد تحولها إلى الطاقة الخضراء من خلال تعديل استراتجية الطاقة المتجددة في مصر لتستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 42% بحلول 2030 بدلا من عام 2035.