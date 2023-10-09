اليوم السابع
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"الكرملين": نراقب بقلق تفاقم الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ومخاطر التصعيد

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:46 م
"الكرملين": نراقب بقلق تفاقم الصراع الفلسطينى الإسرائيلى ومخاطر التصعيد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
أ ش أ

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أنها تراقب بقلق تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يحمل معه مخاطر التصعيد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف- في تصريح للصحفيين، اليوم الاثنين، "إن الكرملين يراقب بقلق تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي قد يحمل معه مخاطر التصعيد".

وأضاف: "نراقب بقلق بالغ ما يحدث حول إسرائيل في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه لا تأثير لما يجري بين الإسرائيليين والفلسطنيين على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ومشددا على أن هذه العملية مستمرة وسيتم تحقيق جميع الأهداف.

وتابع بيسكوف: "أن الوضع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن ينتقل إلى مسار سلمي في أقرب وقت ممكن؛ لأن استمرار مثل هذه الدوامة من العنف محفوف بمزيد من التصعيد وتضخيم الصراع"، موضحا أن هذا خطر كبير على المنطقة

وقال بيسكوف "إن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يشمل حاليا أي اتصالات مع رئيسي إسرائيل وفلسطين"، مؤكداً أنه سيتم تنظيم مثل هذه الإتصالات إذا لزم الأمر.

وأضاف بيسكوف "لا توجد مثل هذه الإتصالات في الوقت الحالي على جدول أعمال الرئيس الروسي.. وهناك اتصالات في الوقت الراهن تجري عبر الهيئة الدبلوماسية، ولكن إذا لزم الأمر يمكن تنظيم مثل هذه الاتصالات بسرعة كبيرة جدًا".
 
وشدد بيسكوف على ضرورة نقل الوضع بين إسرائيل وفلسطين إلى مسار سلمي في أسرع وقت، حيث أن استمرار العنف محفوف بمخاطر على المنطقة.

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