"الصرف الصحى" بالإسكندرية تجرى حملات توعية واستقصاء آراء لسكان مدينة 6 أكتوبر

وقال المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الإدارة العامة للوعي البيئي بالشركة قامت باستطلاع رأي جمهور العملاء بمختلف مناطق المحافظة حول الخدمات التي تقدمها الشركة بهدف الوقوف علي السلبيات أو المعوقات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للجمهور.

وأضاف نافع، أن الاستطلاع يستهدف قياس مستوى رضا العملاء عن المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمة، ومدي الاستجابة، وأداء العاملين، والإجراءات المطلوبة.

كما أشار إلى قيام فريق التوعية بتوزيع بروشورات للعملاء، تحمل عدداً من رسائل التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعريف والحفاظ بمشروعات الدولة للبنية التحتية، وتهدف إلى تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

وتهيب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمواطنين فى مدينة 6 أكتوبر بالتعامل مع الشركة من خلال فرع مركز خدمة العملاء الكائن بالمدينة.

وتتنوع قنوات التواصل بين الشركة مع جمهور عملاءها، وتشمل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتطبيق واتس اب على الرقم 01201175175، والخط الساخن 175 لاستقبال شكاوي المواطنين.

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حملات توعية واستقصاء رأي لقياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة من الشركة وضرورة التواصل الجيد مع عملاء مدينة 6 أكتوبر، وبالتعاون مع القطاع التجارى - الإدارة العامة لخدمة العملاء.