الصحة تكشف أرقاما مهمة فى معركة القضاء على فيروس سى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

تتسلم مصر مساء اليوم شهادة من منظمة الصحة العالمية تفيد القضاء على فيروس سى، بعدما نجحت في علاج 4.5 مليون حالة مزمنة بفيروس سى بفضل مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سى.

واليوم السابع يستعرض أهم الأرقام في معادلة علاج فيروس سى والقضاء على المرض على مدار أقل من 10 سنوات.

- فحص 63 مليون مواطن للكشف عن فيروس سى

- الكشف عن 5 مليون حالة مصابة بالمرض

- علاج 4.5 مليون مواطن مصاب بالمرض بالمجان

- علاج 60 الف مريض من سرطان الكبد الأولى

- وجود 5 آلاف مريض قيد العلاج من سرطان الكبد حاليا

- تم تخصيص 176 مركزا للعلاج من المرض في 2018 وتراجع المراكز بعد القضاء على المرض ل40 مركزا فى عام 2023

- تخصيص 20 مركز لعلاج يرطان الكبد

- تخصيص 76 مرةزا لتشخيص والكشف المبكر عن سرطان الكبد