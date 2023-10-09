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الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 03:00 ص
الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس شهداء غزة - أرشيفية
وكالات

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استشهد مساء الأحد، الفلسطيني عميد جارح عادل ياسين 19 عاما، بعد أن أصيب بعيار ناري في العنق خلال مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

واستُشهد 6 شبان، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

هذه وقد زعم جيش الاحتلال انه أسر نائب قائد في القوة البحرية لحماس . ووفقا لموقع يديعوت احرنوت، إن عناصر من وحدة الكوماندوز البحري قد أسرت "نائب قائد لواء الجنوب في القوة البحرية بغزة محمد أبو غالي"و يتم احتجاز المشتبه به ويتم التحقيق معه.

فيما كشف جيش الاحتلال أنه هاجم نحو 150 هدفاً وتسقط 100 طن متفجرات على حي الشجاعية شرق قطاع غزة.

 


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