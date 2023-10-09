الصحة العالمية: مصر أول دولة تحقق المستوى الذهبى بمسار القضاء على فيروس سى

كتب محمد الجالى

قال الدكتور "تيدروس ادهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه سلم اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشهادة الرسمية بأن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحقق المستوى الذهبي على طريق القضاء على فيروس سى.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية- خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدير المنظمة مع وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، عقب اللقاء مع الرئيس السيسي اليوم بقصر الاتحادية، أن اليوم يعد يومًا عظيمًا لمصر وللمنظمة الدولية بمناسبة هذا الإنجاز الكبير.

وأشار إلى أنه منذ أقل من 10 سنوات كانت مصر تسجل أعلى معدلات إصابة بالفيروس في العالم، وأصبحت الآن بها اقل معدل إصابة بهذا المرض الذي في حالة تركه بدون علاج يسبب السرطان؛ مضيفًا :"لايوجد تطعيم ضد فيروس سي ولكن هناك علاج لمدة تتراوح بين 8 إلى 12 أسبوعاً.. وعلى مستوى العالم، فإن 80% من المصابين بالفيروس بلا تشخيص و90% من هذه النسبة بلا علاج، وهو وضع يجب إلا يستمر".

ونوه مدير منظمة الصحة بأهمية قيام مصر بإدماج الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في خطط العلاج ومن بينها اللاجئين، لافتا إلى الدعم الكامل من جانب منظمة الصحة لجهود وزارة الصحة المصرية.

وأشار إلى أن مصر نجحت ايضا في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، موجها التهنئة لمصر لكل هذه النجاحات، والتقدير لما نفذته من التزامات.

وقال إن مصر تعد نموذجا يحتذى به في إمكانية القضاء على فيروس سي، وهو امر يمثل فخر لمصر؛ مضيفًا:"المستوى الذهبى قريب من خط النهاية على طريق القضاء تماما على مرض التهاب الكبد الوبائي سي، ونحن نشجع ونشجع مصر على المضي قدماً لتحقيق هذا الهدف بصورة كاملة"

وقال إن مصر ومن خلال التزام الرئيس السيسي وفي إطار مبادرة "100 مليون صحة"، قدمت العلاج لـ93%؜ من المصابين وهو مستوى يتجاوز المستوى الذهبي للقضاء على فيروس سى؛ كما أن مصر نفذت برامج للحد من الضرر من خلال الحرص على سلامة الدم والعلاجات المختلفة، وكلها تحسينات هائلة أدخلتها مصر لضمان سلامة المرضى.