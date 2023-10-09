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الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر فى المنظومة الصحية بمتابعة شخصية من الرئيس السيسى

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:33 م
الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر فى المنظومة الصحية بمتابعة شخصية من الرئيس السيسى تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تيدروس أدهانوم"، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وكبار مسئولي وقيادات المنظمة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مدير عام منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر، مقدماً التهنئة لمصر وموضحاً أنها أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد، بعد تحقيقها، في زمن قياسي، قصة نجاح عالمية يحتذى بها، في التحول من كونها أعلى الدول من حيث ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس "سي" إلى أول دولة في العالم تصل لهذا المستوى المتميز في القضاء على الفيروس.
 
وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق بدون الالتزام الكامل الذي لمسه شخصياً من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه هذا الملف، وملفات الصحة بشكل عام، وهو ما تبدى في المتابعة الشخصية الدقيقة من الرئيس، للتخطيط السليم والعمل الجدي الذي قامت به المنظومة الصحية في مصر في هذا الصدد، من خلال المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي.

السيسي

الرئيس السيسي

الصحة العالمية

فيروس سي

مصر خالية من فيروس سي

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