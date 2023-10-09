اليوم السابع
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السيطرة على حريق شب بسيارة نقل فى الفيوم دون إصابات

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:38 م
السيطرة على حريق شب بسيارة نقل فى الفيوم دون إصابات الحريق
الفيوم ـ رباب الجالى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بسيارة نقل محملة بمواد غذائية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بمواد غذائية، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي قبل مطلع الكيلو 55 في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

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