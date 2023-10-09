اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:09 ص
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السيطرة على حريق بمحل مستحضرات تجميل وشرفة شقة بالقيسارية فى سوهاج

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:35 ص
السيطرة على حريق بمحل مستحضرات تجميل وشرفة شقة بالقيسارية فى سوهاج حريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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 تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمحل مستحضرات تجميل بشارع القيسارية دائرة قسم أول سوهاج وامتدت لشقة أعلاه دون حدوث إصابات وانحصرت التلفيات في احتراق محتويات المحل وكمية من الكراتين المهملة داخل المخزن.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بمحل لمستحضرات التجميل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بشارع " القيسارية " دائرة قسم أول سوهاج حيث تبين نشوب الحريق بمحل مستحضرات تجميل ملك المدعو أيمن ر ع م 51 سنة ومقيم دائرة القسم وأمتدت النيران لشرفة شقه أعلاه بالطابق الأول علوي مستغله مخزن ملابس مستأجرة للمدعو علوان م ع م  35 سنة صاحب محل ملابس ومقيم دائرة مركز المراغه وتم الدفع  بـ"2" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

لم ينتج عــن ذلك ثمــة إصابات التلفيات احتراق محتويات المحل وكمية من الكراتين المهملة المخزنة وبسؤال المذكورين بمضمون ما سبق ورجحا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من المحل ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 


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