السكة الحديد تطور 60 برج إشارة بـ3 خطوط رئيسية.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

عملت وزارة النقل على تحديث نظام الإشارات بالسكة الحديد، حيث تم تطوير 60 برج إشارة بـ3 خطوط رئيسية، واستبدال النظام الميكانيكى، بآخر إلكترونى حديث، مما يؤدى إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات والمساهمة فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وشهدت السكة الحديد اعمال تطوير على مدار السنوات الماضية منذ 2014 حتى الان، كان من بينها تطوير نظم الاشارات، حيث تم تطوير 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية.

كما تم تطوير 671 من1120 مزلقان وفي اطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة.