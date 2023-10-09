السجن 10 سنوات لمتهم بإطلاق النار على شخص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة شخص بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإصابة مواطن بطلق نارى، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو (ع. ع 48 عاما)، تهمة إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، وإطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه (م. ع) فأحدث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.