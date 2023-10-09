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الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:04 م
الرئيس السيسى يستقبل رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، "كيم جين بيو" رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء البرلمان الكوري، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين، والإشادة بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على الصعيد البرلماني، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة استكشاف آفاق تطوير العلاقات، خاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك.
 
 

الرئيس السيسي

الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

حنفي جبالي

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