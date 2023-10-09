وقال بصل - فى تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الاثنين، "نحن نناشد العالم العربي والإسلامي إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلى ولدعم جهاز الدفاع المدني بكوادر الإطفاء والمعدات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني ".

وأكد أن الواقع فى قطاع غزة صعب للغاية، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه بشكل مستمر وهناك حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بالغارات.

ونوه المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، بأن أعداد قوافل الدفاع المدنى غير كافية لانتشال الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ يوم السبت الماضي.

