الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 12 مليون جنيه

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لاشتراكهما مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وقيامهم باستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول، تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات).

كما قاموا بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً).