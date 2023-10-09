اليوم السابع
Ads
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 01:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا بغزة تؤوى مئات المدنيين

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 12:26 م
الخارجية الفلسطينية تدين قصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا بغزة تؤوى مئات المدنيين فلسطين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، القصف الوحشي الذي تعرضت له مدرسة تابعة للأونروا تؤوي مئات المواطنين الفلسطينيين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى. 

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، ما حدث جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، خاصة أن هذا القصف طال مدرسة تابعة للأمم المتحدة. 

كما أدانت الخارجية الفلسطينية، المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي طالت عشرات الأسر والعائلات التي أبيدت أعداد منها بالكامل أو بشكل جزئي، وكذلك التدمير الوحشي المتواصل للمنازل والمؤسسات المدنية، والذي خلّف الآلاف من الشهداء والمصابين والجرحى والأعداد في تزايد مستمر، وأدى أيضا إلى نزوح الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من منازلهم. 

ودعت الوزارة، الدول والجهات الأممية المُختصة إلى مراقبة جرائم الاحتلال والمجازر التي يرتكبها بغطاء من المجتمع الدولي الذي سارع في إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال بارتكابها مجازر بشعة بحق الشعب الفلسطيني تحت شعار ما يسمى "الدفاع عن النفس". 

 


طوفان الأقصى

عملية طوفان الأقصى

السيوف الحديدية

عملية السيوف الحديدية

غزة

حرب غزة

حرب غزة 2023

صواريخ غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حرب غزة الأخيرة

هجوم غزة على إسرائيل

جيش الاحتلال

أخبار غزة الآن عاجل

قصف غزة

قصف غزة الآن

غزة الآن بث مباشر

عدد شهداء فلسطين

عدد شهداء فلسطين اليوم

غزة الآن

خسائر إسرائيل

عدد القتلى الإسرائلييين

صواريخ غزة

حرب فلسطين اليوم

حرب فلسطين واسرائيل اليوم

حرب غزة 2023 ويكيبيديا

أخبار فلسطين عاجل

أخبار فلسطين اليوم مباشر

اخبار فلسطين

ضرب فلسطين لإسرائيل

قصف إسرائيل لفلسطين

قطاع غزة

عدد المختطفين الإسرائيليين

عدد المخطوفين من إسرائيل

إسرائيل

حماس

فلسطين

أحداث غزة

حركة حماس

قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرئيلي

ضرب غزة

اسرائيل

صواريخ حماس

اليوم السابع بلس

قتلى إسرائيل من صواريخ غزة

الوضع الأمني في غزة الآن

آخر أخبار غزة مع إسرائيل

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل

عدد الشهداء الفلسطينيين

جرائم إسرائيل ضد فلسطين

جرائم إسرائيل في غزة

وساطة مصر بين غزة وإسرائيل

وساطة مصرية

عدد سكان غزة

معلومات عن مدينة غزة

خسائر إسرائيل في الحرب الأخيرة على غزة

حرب فلسطين 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة