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الحكومة: خفض أسعار السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة 25%

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:38 م
الحكومة: خفض أسعار السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة 25% رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار  للسلع هو ندرة العرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع " السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.
 
وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
 
وتابع فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة بتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
 

مصطفي مدبولي

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