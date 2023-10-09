وأضاف الجيش الصومالي - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أنه "خلال العملية، صادر الجيش معدات قتالية، وقنابل يدوية كانت في حوزة فلول المتمردين"، موضحا أن "القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية في خطوة لتطهير جميع مناطق إقليم شبيلي السفلى من براثن المتشددين".

جدير بالذكر أن الجيش الصومالي تمكن من تحرير معظم مناطق وسط البلاد من يد مليشيات الشباب الإرهابية.