اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.. بالأسماء

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:48 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.. بالأسماء هيئة قضايا الدولة_أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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نشرت الجريدة الرسيمة في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2023، بتعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من تظلمات2013 و 2014.
 
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الجريدة الرسمية
وتضمن القرار في مادته الثانية تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار اليهم بين أقرانهم المعيينت من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد.
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نشر الأسماء فى الجريدة الرسمية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة، وعلى وزير العدل تنفيذه.
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أسماء المعينين 
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تعين 90 مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة
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نص قرار التعين
 
 

الجريدة الرسمية

مندوب مساعد

قرار تعين

قضايا الدولة



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