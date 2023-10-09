الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.. بالأسماء

كتب - أحمد عبد الهادى

نشرت الجريدة الرسيمة في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2023، بتعيين 90 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من تظلمات2013 و 2014.

الجريدة الرسمية

وتضمن القرار في مادته الثانية تحدد أقدمية المندوبين المساعدين المشار اليهم بين أقرانهم المعيينت من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد.

نشر الأسماء فى الجريدة الرسمية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة، وعلى وزير العدل تنفيذه.